22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı

Bingöl'de husumetli iki aile barıştırıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Bingöl’de husumetli iki aile barıştırıldı

Bingöl'ün Genç ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı. Kaymakam Güzel, iki ailenin barışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aile fertlerine teşekkür etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA