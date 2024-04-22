22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türk Yıldızları'nın 23 Nisan provası nefes kesti

Türk Yıldızları'nın 23 Nisan provası nefes kesti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Türk Yıldızları’nın 23 Nisan provası nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da son prova uçuşlarını gerçekleştirdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA