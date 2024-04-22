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Kocaeli'nde umuma açık yerlerde kumar oynatan 31 işletmeye ceza

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Kocaeli’nde umuma açık yerlerde kumar oynatan 31 işletmeye ceza

Kocaeli'de Ramazan ayı boyunca umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde kumar oynatan 31 işletmeye yapılan baskında 123 bin 410 TL, 100 Euro, 100 dolar ele geçirildi. Kumar oynayan 160 şahsa 1 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

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