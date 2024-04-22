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Polisten kaçan şüpheli atladığı balkonda mahsur kaldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Polisten kaçan şüpheli atladığı balkonda mahsur kaldı

Eskişehir'de polis ekiplerince yakalanması için çalışma başlatılan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kaçabilmek için 3'üncü kattan atladığı 2'nci katta filelerin bulunması nedeniyle mahsur kalınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağıya indirildi.

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