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Sultangazi'de seçimi kazanan muhtar dana kesti

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Sultangazi’de seçimi kazanan muhtar dana kesti

Sultangazi’de muhtarlık seçimini bin 200 oy farkla kazanan Yaşar Karaçam, mazbatasını aldıktan sonra dana kesti.

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