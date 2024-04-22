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Düzce'de otomobille kamyonun çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Düzce’de otomobille kamyonun çarpıştığı kaza ulaşımı aksattı

D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde otomobille kamyonun çarpıştığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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