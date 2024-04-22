AFAD duyurdu! Antalya'da korkutan deprem
Son dakika... AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:26'da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydan geldi. İşte detaylar...
Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22:26'da, Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
DERİNLİK 21.78 KM
Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 91,25 kilometre mesafede olan depremin, 21,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer: Akdeniz - [91.25 km] Kaş (Antalya)
Tarih:2024-04-22
Saat:22:26:30 TSİ
Enlem:35.77472 N
Boylam:28.51694 E
Derinlik:21.78 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...
2024-04-22 22:26:30 35.77472 28.51694 21.78 ML 3.9 Akdeniz - [91.25 km] Kaş (Antalya)
2024-04-22 22:26:27 37.91194 36.17444 10.67 ML 3.0 Saimbeyli (Adana)
2024-04-22 21:41:14 38.83111 37.39 9.69 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-04-22 20:11:22 40.24 31.76667 7.06 ML 2.2 Beypazarı (Ankara)
2024-04-22 19:59:18 38.21194 38.57361 7.17 ML 1.3 Battalgazi (Malatya)
2024-04-22 19:46:37 36.97444 28.62333 6.84 ML 1.1 Köyceğiz (Muğla)
2024-04-22 18:49:47 37.59417 37.37556 7.0 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-04-22 18:32:07 40.15222 31.90861 7.02 ML 1.7 Beypazarı (Ankara)
2024-04-22 17:29:23 36.11056 28.12028 6.87 ML 1.7 Akdeniz - [57.86 km] Marmaris (Muğla)
2024-04-22 16:44:54 40.06583 35.95167 6.99 ML 2.4 Sulusaray (Tokat)
2024-04-22 16:35:58 36.88917 27.6125 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [14.62 km] Datça (Muğla)
2024-04-22 16:24:58 38.34361 27.2025 9.86 ML 1.5 Buca (İzmir)
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