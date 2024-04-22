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Şişli'de korkutan otomobil yangını! Ekipler söndürmeyi başardı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Şişli’de korkutan otomobil yangını! Ekipler söndürmeyi başardı

Şişli'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

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