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Dicle Nehri’nde aranan şahıs hakim kardeşi çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Dicle Nehri’nde aranan şahıs hakim kardeşi çıktı

Son dakika haberi... Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri’nde bir kişinin cansız bedeni olduğu bilgisi üzerine aranan şahıs, hakim kardeşi çıktı.

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