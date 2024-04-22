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Ayvalık'ta düzensiz göçmenler için kırmızı alarm!

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Ayvalık’ta düzensiz göçmenler için kırmızı alarm!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Yunanistan’ın Midilli (Lesvos) Adasına yasadışı yollardan geçmek isteyen 25’i çocuk 56 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

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