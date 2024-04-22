Eskişehir’de film sahnelerini aratmayan olay! Polisten kaçtı fileye tutuldu

Ardından şahsın yakalanması için düzenlenen operasyon ile yaşadığı Cankat Apartmanı'nın etrafına ekip sevk edildi. Durumu fark eden şahıs, binanın arka tarafından kaçmaya çalışarak yaşamış olduğu 3'üncü kattan 2'nci katın balkonuna atladı.