Pendik’te korkunç olay! Araç içinde yanmış bir erkek cesedi bulundu

Olay, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi saat 23.00'te yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Tatlı 06 BER 624 plakalı aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi.