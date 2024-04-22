22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Pendik'te korkunç olay! Araç içinde yanmış bir erkek cesedi bulundu

Pendik'te korkunç olay! Araç içinde yanmış bir erkek cesedi bulundu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Pendik’te korkunç olay! Araç içinde yanmış bir erkek cesedi bulundu

Son dakika haberine göre Pendik'te ara sokakta park halindeki bir otomobilin içinde kısmen yanmış bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı.

Olay, Pendik İlçesi, Fatih Mahallesi saat 23.00'te yaşandı. İddiaya göre, Sebahattin Tatlı 06 BER 624 plakalı aracını ara sokakta park etti. Çalıştığı tersaneden yanına aldığı tineri önce içip, ardında da aracın içine dökerek kendi kendini ateşe verdi.

Yaşanılan olayda Sebahattin Tatlı aracın içinde yanarak hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan tiner kokusunun geldiği fark edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın içinde kısmen bazı uzuvları yanmış halde duran erkek cesedini Adli Tıp Kurumuna kaldırdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı emniyet şeridi ile kontrol altına alırken, olayla ilgilide detaylı inceleme başlattı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA