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Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Edirne’de 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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