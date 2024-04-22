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Osmaniye'de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Osmaniye’de 9 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Osmaniye'de, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 kişi yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

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