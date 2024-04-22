Cezaevinden yeni çıkmıştı! Sevgilisinin canı sıkılınca bakın ne yaptı
Bursa'da otomobil faresi olarak bilinen A.Y., bir ay önce cezaevinden çıktı. Ancak iddiaya göre canı sıkılan sevgilisini gezdirmek için yine araba çaldı! Polis tarafından yakalanan A.Y., tutuklandı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı bir süre kontrol eden 2 otomobil faresi, 16 AUR plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan sahibi ise otomobilini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Otomobilin çalındığı bölgede yaklaşık 50 adet güvenlik kamerasını incelemeye alan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerin 22 adet suç kaydı bulunan A.Y. (19) ve 18 adet suç kaydı bulunan Y.Ç. (28) olduğunu tespit eden ekipler şahısları Yeşilova Mahallesi'nde kıskıvrak yakalandı.
SEVGİLİSİNİ GEZDİRMEK İÇİN…
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen A.Y. ifadesinde, "sevgilimin canı sıkılıyordu, ben de gittim otomobil çaldım" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
OTOMOBİL SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ
Öte yandan, A.Y.'nin başta oto hırsızlık olmak üzere 22 adet suç kaydı bulunduğu ve 1 ay önce ise oto hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden çıktığı öğrenildi.
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