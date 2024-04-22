Cezaevinden yeni çıkmıştı! Sevgilisinin canı sıkılınca bakın ne yaptı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, etrafı bir süre kontrol eden 2 otomobil faresi, 16 AUR plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan sahibi ise otomobilini bıraktığı yerde bulamayınca durumu polise bildirdi.