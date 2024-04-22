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Nusaybin’de trafikte silahlı ‘yol verme’ kavgası! Yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Nusaybin’de trafikte silahlı ‘yol verme’ kavgası! Yaralılar var

Mardin’in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Bazı şüpheliler ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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