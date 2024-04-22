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Konya'da ahşap ürünleri üreten fabrikada yangın

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Konya’da ahşap ürünleri üreten fabrikada yangın

Konya'da, ahşap ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında, fabrikada maddi hasar oluştu.

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