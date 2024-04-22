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Ankara’da iki grup arasında kavga: Sokakta yumruklar konuştu!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Ankara’da iki grup arasında kavga: Sokakta yumruklar konuştu!

Başkentte iki grup arasında kaldırımda çıkan tartışmanın büyümesi ile sokak ortasında yumruklar konuştu. Sokak ortasında yaşanan kavga anları kameraya yansıdı.

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