22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Muğla açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 23 düzensiz göçmen yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA