22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri "Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi İstanbul'da açıldı

"Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" sergisi İstanbul'da açıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy sergisi İstanbul’da açıldı

İstanbul Beyoğlu Refia Övüç Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen "Milli Mutabakat Metnimiz: İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" adlı sergi, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Alanı'nda açıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA