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Fethiye'de korku dolu anlar! Boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Fethiye’de korku dolu anlar! Boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

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