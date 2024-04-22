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Freni boşalan minibüs park halindeki kamyonete çarptı; 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Freni boşalan minibüs park halindeki kamyonete çarptı; 2 yaralı

Rize’de freni boşalan minibüs, Şişman çiftinin evlerinin önünde yıkadığı kamyonetine çarptı. Kazada sürücü ile yıkadığı kamyonetle duvar arasına sıkışan Melek Şişman, yaralandı.

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