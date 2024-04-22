Marmara bölgesinde önce yağmur sonra sıcak! İşte 5 günlük hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının İstanbul, Balıkesir'in kuzey ve batısı, Çanakkale'nin güney ve doğusunun kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı, Bursa ve Yalova çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

BURSA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı