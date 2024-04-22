22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Amasya'da tebessüm ettiren anlar! Çocuklar 23 Nisan'ı polis anonsuyla kutladı

Amasya'da tebessüm ettiren anlar! Çocuklar 23 Nisan'ı polis anonsuyla kutladı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Amasya’da tebessüm ettiren anlar! Çocuklar 23 Nisan’ı polis anonsuyla kutladı

Amasya'da okul çıkışı çocuklar, polis anonsuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA