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Cinayet şüphelisi baba ve 2 oğlu tutuklandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Cinayet şüphelisi baba ve 2 oğlu tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan ve Halil Kızıltepe’nin (35) tabanca ile göğsünden vurularak yaşamını yitirdiği olayla ilgili gözaltına alınan 8 kişiden baba ve 2 oğlu tutuklandı. Bu arada şüphelilerin olay sonrası silahı yok etmeye çalıştığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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