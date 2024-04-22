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Diyarbakır’da tabancayla oynayan çocuk canından oldu

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Diyarbakır’da tabancayla oynayan çocuk canından oldu

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde evde tabancayla oynarken silahın ateş almasıyla ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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