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Konya'da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Konya’da feci kaza! Minibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Konya'da yasak olduğu halde 'U' dönüşü yapmak isteyen minibüse, otomobil çarptı. Kazada emniyet kemeri takılı olmayan minibüs sürücüsü Yakup Bütün (48) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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