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Günlük kiralanan evlere polis denetimi

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Günlük kiralanan evlere polis denetimi

Antalya’da 50 ekip ve 110 personelin katılımıyla yapılan uygulama sonucunda; toplam 708 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermediği tespit edilen 15 işletmeye “konaklayan kaydı yapmamaktan”, kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 3 şahsa ise “kayıt dışı kiralama yaptırmaktan” cezai işlem uygulandı.

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