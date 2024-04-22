22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky helikopter havalandı

Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky helikopter havalandı

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Kalp krizi geçiren hasta için Sikorsky helikopter havalandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA