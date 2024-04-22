22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye

Edirne'de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Edirne’de darbettiği doktora tehditten yargılanan sanığa tahliye

Son dakika haberi....Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA