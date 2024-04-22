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23 gemi 23 limanda ziyarete açılıyor! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu...

Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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23 gemi 23 limanda ziyarete açılıyor! Deniz Kuvvetleri Komutanlığı duyurdu...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 23 gemi ile 23 liman ziyareti yapılacak. Gemiler, vatandaşların ziyaretine açık olacak.

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