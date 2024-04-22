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İzmir'de nefes kesen anlar! Cezaevi firarisi eşini ve çocuklarını rehin aldı! Nefes kesen operasyon

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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İzmir’de nefes kesen anlar! Cezaevi firarisi eşini ve çocuklarını rehin aldı! Nefes kesen operasyon

İzmir'de cezaevinden kaçan bir şahıs, eşini ve çocuklarını rehin aldı. 3 saat süren bekleyiş sonrası düzenlenen operasyonla şahıs yakalanırken, eş ve çocuklar kurtarıldı.

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