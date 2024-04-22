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Depodaki yangında 160 ton kozalak küle döndü

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Depodaki yangında 160 ton kozalak küle döndü

Son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde bir firmaya ait depoda çıkan yangında, yaklaşık 160 ton ihracat ürünü kozalak yandı.

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