Esenyurt'ta feci kaza! 11 araca çarptı: İş yerine daldı
Esenyurt'ta şoförün parkettiği kamyon bir anda yokuş aşağı kaymaya başladı. 11 araca çarpan kamyon bir iş yerine girerek durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 18.40 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İmat, 34 NOF 10 plakalı kamyon ile 1953 sokağa gelerek parketti. İmat ve yanında bulunan arkadaşı araçtan inerek uzaklaştı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket eden kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. 4'ü seyir halinde olmak üzere 11 araca çarpan kamyon cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza karışan araçlarda bir süre inceleme yaptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda ve iş yerinde hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.
"BİR ANDA EL FRENİ BOŞALDI"
Kazaya karışan kamyonun şoförü Halil İmat, "Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok. Ufak tefek sıyrık var" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de kamyon şoförünün aracı park ettikten hemen sonra yanındaki bir kişi ile aşağı indiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kamyonun bir anda hareket ederek yokuş aşağı kaydığı ve seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor.
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