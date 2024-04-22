Esenyurt’ta feci kaza! 11 araca çarptı: İş yerine daldı

"BİR ANDA EL FRENİ BOŞALDI"

Kazaya karışan kamyonun şoförü Halil İmat, "Arabayı park ettim, bir anda el freni boşaldı. Araçta bir arkadaşımın malzemesi vardı. Onu indirirken el freni boşalınca olan oldu. Araç yüklü değildi. Daha önce böyle bir şey yaşamadım. Bende bir şey yok. Ufak tefek sıyrık var" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler de kamyon şoförünün aracı park ettikten hemen sonra yanındaki bir kişi ile aşağı indiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kamyonun bir anda hareket ederek yokuş aşağı kaydığı ve seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak ilerlediği görülüyor.