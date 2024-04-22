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Denizli'de sıcak hava dalgası! 4 ila 6 derece artacak

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Denizli’de sıcak hava dalgası! 4 ila 6 derece artacak

Son yılların en kurak dönemini geçiren Denizli’de mevsim normallerinin üzerine seyreden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği bildirildi.

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