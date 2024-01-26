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Erzincan'da feci kaza! Cezaevi aracıyla ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.01.2024 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
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Erzincan’da feci kaza! Cezaevi aracıyla ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

Erzincan-Sivas karayolunda cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6’ı asker toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Erzincan'da cezaevi aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6'sı askeri personel 9 kişi yaralandı.

Abuzer B'nin kullandığı Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne ait 54 AFH 520 plakalı servis aracı, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye Teknecik köyü yolundaki kavşakta Mehmet Mehdi G. idaresindeki 03 AAY 598 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

YAKUP DEMİR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçta bulunan Yakup Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ASKERİ PERSONELLER YARALANDI

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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