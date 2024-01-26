Erzincan’da feci kaza! Cezaevi aracıyla ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var...

ASKERİ PERSONELLER YARALANDI

Kazada yaralanan 6 askeri personel ile 2 memur ve 1 kişi ise ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.