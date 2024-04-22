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Elazığ'da feci kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü yaralandı

Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Elazığ’da feci kaza! Annesini hastaneye yetiştirmeye çalışırken kaza yapan sürücü yaralandı

Elazığ'da rahatsızlanan annesini hastaneye götürürken kaza yapan sürücü yaralandı, kalp krizi geçiren annesi hastanede yaşamını yitirdi.

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