22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Maltepe'de feci kaza! 3 yaralı

Maltepe'de feci kaza! 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Maltepe’de feci kaza! 3 yaralı

Maltepe'de otomobil, sürücüsünün park etmeye çalıştığı araca çarparak takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA