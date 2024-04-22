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İlk kez oluyor! Tedirgin eden olay

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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İlk kez oluyor! Tedirgin eden olay

Elazığ’ın Ağın ilçesinde onlarca martının bir anda ölmesi paniğe neden oldu. Martıların neden öldüğü henüz bilinmezken, Ağın ilçesinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığı ifade edildi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde martı ölümleri vatandaşları tedirgin etti.

Çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde onlarca martının su kenarında öldükleri görüldü.

Martıların neden öldüğü henüz bilinmezken, Ağın ilçesinde ilk kez böyle bir durumla karşılaşıldığı ifade edildi.

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