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İstanbul'da su kesintisi! İSKİ uyardı

Tülay Ayçiçek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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İstanbul’da su kesintisi! İSKİ uyardı

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un 2 ilçesi için su kesintisi uyarısı yapıldı. Açıklamada su kesintisi yaşanacak Kağıthane ve Eyüpsultan için saat verildi.

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