22 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'daki teleferik faciası | Yaralı 4 kişi taburcu oldu

Antalya'daki teleferik faciası | Yaralı 4 kişi taburcu oldu

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
ABONE OL
Antalya’daki teleferik faciası | Yaralı 4 kişi taburcu oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin öldüğü teleferik kazasında yaralananlardan 4'ü hastanedeki tedavilerinin ardından bugün taburcu edildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA