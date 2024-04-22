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Eskişehir'de DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli yakalandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Eskişehir’de DEAŞ operasyonu! 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...Eskişehir’de silahlı terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu gerekçesiyle bir yıldır aranan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen terör örgütü şüphelisi tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

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