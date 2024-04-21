Yoros Kalesi harabeye döndü! İBB'nin restore edeceğini açıkladığı kale içler acısı halde...
Beykoz Anadolu Kavağı'nda bulunan ve 800 bin yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi bakımsızlıktan harabe şekilde kameralara yansıdı. İBB tarafından restore edileceği açıklanan Yoros Kalesi içler acısı halde dururken çamurlu bakımsız yolları, çökmüş duvarları ve çöplerle dolu avlusuyla ziyaretçilerini ağırlıyor. İşte detaylar...
Beykoz Anadolu Kavağı'nda 800 bin yıllık tarihe sahip olan ve İBB tarafından restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan Yoros Kalesi bakımsızlıktan harabeye döndü.
Bizans İmparatorluğu tarafından 1348 yılında boğazdaki gemileri kontrol etmek için kurulan ve 800 yıllık tarihe sahip olan Yoros Kalesi, harabeye döndü. Konumu ve manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken kalenin son hali içler acıtıyor.
ÇÖPLERLE DOLU AVLU HARABEYE DÖNDÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından zaman zaman restore edileceği yönünde açıklamalar yapılan kale, çamurlu bakımsız yolları, çökmüş duvarları ve çöplerle dolu avlusuyla adeta harabeye döndü. Kalenin iç kısımları çöplerden, çukurdan ve çamurdan geçilmiyor. Bakımsızlıktan dolayı kaleye ait surlar zamanla dökülüyor.
"YIKILAN DUVARLAR VAR"
Kaleyi gezmeye gelen Özge Akdemir isimli bir vatandaş, "Etrafı çok güzel ama biraz bakımsız gözüküyor. Aşağıda kafeler var ama onların dumanları yukarı doğru geliyor. Restore edilirse gerçekten çok güzel turistik bir bölge olur. Gerçekten çok bakımsız. Otlar da kendi haline bırakılmış. Yıkılan duvarlar var. Restorasyonun yapılmasını bekliyoruz biz de" dedi.
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