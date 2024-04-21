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Gaziantep'te bursluluk sınavında kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti

Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Gaziantep’te bursluluk sınavında kimliğini unutan öğrencinin imdadına polis ekipleri yetişti

Gaziantep’te bursluluk sınavına giderken kimliğini evde unutan öğrencinin imdadına okul önünde duran polis ekipleri yetişti.

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