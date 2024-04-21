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Yangından kurtardığı tavuğuna böyle sarıldı

İHA
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Yangından kurtardığı tavuğuna böyle sarıldı

Uşak’ta tekstil atıklarının toplandığı depoda meydana gelen yangında depo kullanılmaz hale gelirken, depo bahçesinde bulunan tavukları itfaiye ekipleri kurtardı.

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