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Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Tavşanlı’da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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