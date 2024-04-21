21 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü

Sultanbeyli'de seyir halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
ABONE OL
Sultanbeyli’de seyir halindeki İETT otobüsü alev topuna döndü

Sultanbeyli'de sabah saatlerinde seyir halindeki İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA