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Van'da göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Van’da göğüs ağrısı olan hasta için ambulans helikopter havalandı

Van’ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayetiyle tedavi gören 53 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Van’a sevk edildi.

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