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Malatya'da engelli depremzedelere 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Malatya’da engelli depremzedelere 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da, engelli depremzedelere 50 akülü tekerlekli sandalye dağıtımı yapıldı. Araçlarını alan engellilerden bazıları fuaye alanında tur attı.

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