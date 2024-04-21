Maltepe’de 3 genç pompalı tüfekle video çekti! ‘Mizah için yaptık’ dediler





Olayı gerçekleştiren şahısların 18 yaşındaki M.E.Y. ile M.A. ve 17 yaşındaki M.M.İ. olduğu belirlendi. 3 genç, Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan otomatik silah ise Çekmeköy Kirazdere Mahallesi'ndeki bir ikamette ele geçirildi.